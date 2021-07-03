В ГПСУ рассказали, сколько оружия задержали с начала года на границе с Беларусью

Украинские пограничники за 6 месяцев 2021 года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, при этом - ни единого огнестрельного.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что с начала года на украинско-белорусской границе военнослужащие Госпогранслужбы пресекли попытки незаконного перемещения через границу 27 единиц оружия, из которых 12 единиц охотничьего, 13 - холодного и по одному - газового и пневматического.

В ГПСУ подчеркивают, что за аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на шесть единиц оружия больше.

По имеющимся у Госпогранслужбы данным, соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже. Так, Администрация Госпогранслужбы Украины и Госпогранкомитет Беларуси осуществляют ежемесячный обмен обезличенной статистической информацией о результатах оперативно-служебной деятельности. Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за 5 месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только 4 единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси констатировали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной.

"Поэтому все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины - беспочвенны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - подчеркивают в ГПСУ.