Россия через The National Interest пытается в очередной раз дискредитировать отношения Украины и США, – блогер

В самый разгар учений "СиБриз-2021" такой себе американский эксперт как Тед Гален Карпентер на страницах The National Interest решил заявить, что Украина не подходит на роль союзника США. Что интересно, в качестве аргументов он приводил то, что мы с 2014 регулярно слышим от российских пропагандистов, а именно - в Украине разгул неонацизма, в Украине попирают права и свободы граждан, в Украине нет свободы слова, в Украине дикие обезьяны, крокодилы...

Об этом пишет Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

Собственно, полный набор кремлёвских фейков про Украину звучит из уст американского эксперта на страницах уважаемого и влиятельного издания в самый разгар интернациональных учений "СиБриз-2021". Вот это зрада!

На самом деле - нет, не зрада. А всё потому, что лично про Теда Галена Карпентера, известного своими на удивления частыми пророссийскими статьями, что про гибридный интерес The National Interest уже известно всё достаточно давно и как его мнение не является экспертным, так и само издание давно уже подмочило свою репутацию.

Буквально в апреле я, в материале "The National Interest - на страже интересов России во всём мире" упоминал ангажированность этого ресурса и рекомендовал Украине начать фильтровать западный информационный поток, а The National Interest должен стать в этом списке фильтрации №1, как ресурс, наиболее часто используемый в рамках ИПСО российских спецслужб.

К слову сказать, в том материале американским спецслужбам я так же рекомендовал присмотреться к этой латентной площадке, собравшей под своей крышей "экспертов", испытывающих странное восхищение страной-оккупантом, страной-террористом.

И вот, как говорится, опять двадцать пять. А всё потому, что нет покоя российским марионеткам в самый разгар "СиБриз-2021" - российские работодатели заставляют их продолжать сеять ересь в информационном пространстве. Но, самое интересное даже не это.

Самое интересное, кто теперь из внутреннего украинского политического и информационного пространства, подхватит эту статью, написанную на нефтегазовые доллары из Белокаменной и будет её ретранслировать внутри Украины, в попытке дискредитировать двусторонние отношения Киева и Вашингтона. Разумеется, ссылаясь на некоего "уважаемого" американского эксперта и "уважаемое" американское издания.

Наблюдаем!

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)