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Портников: Теперь понятно, в какую историческую пропаганду верит Путин

  21   0 01.07.2021, 10:01 | Новости, Политика
Портников: Теперь понятно, в какую историческую пропаганду верит Путин

 

Прямая оиния с Путиным 30.06.2020г.

Во время так называемой "прямой линии" с россиянами президент Владимир Путин вновь заявил, что русские и украинцы являются одним народом, который пытались разделить "внешние силы" - вначале Польша, а затем Австро-Венгрия. Но в этом заявлении, наконец, четко расставлены акценты, которые позволяют понять, в какую историческую пропаганду верит Путин, пишет журналист Виталий Портников, информирует UAINFO.org.

Это историческая пропаганда времен Российской империи. После раздела Польши и присоединения украинских и белорусских земель Москва отчаянно пыталась доказать, что на присоединённых территориях живут русские. Так и родился миф о том, что русские - это великороссы, малороссы и белорусы. Именно об этом мифе Путин и говорит. 

Он уверенно игнорирует политические и культурные процессы в Российской империи. Игнорирует провозглашение Украинской и Белорусской народных республик вскоре после краха империи. Игнорирует то, что большевики вынуждены были согласиться с существованием УССР и БССР просто потому, что не было другого пути сохранения контроля над отвоёванными территориями.

Для него и Украина, и Беларусь - это просто Россия. А руководство Украины не является дружественным именно потому, что этого не хочет признать, да ещё и опирается на поддержку Запада. Проще говоря, для Путина сепаратисты - это мы. 

И это та реальность, в которой мы существуем. Другой нет. Если мы хотим сохранить и защитить Украинское государство, мы должны понимать, что нам противостоит режим, который считает это государство мятежной провинцией и хочет ликвидировать.

И именно этим Путин будет заниматься до конца своего правления. 

Виталий ПОРТНИКОВ

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