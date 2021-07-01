Портников: Теперь понятно, в какую историческую пропаганду верит Путин

Прямая оиния с Путиным 30.06.2020г.

Во время так называемой "прямой линии" с россиянами президент Владимир Путин вновь заявил, что русские и украинцы являются одним народом, который пытались разделить "внешние силы" - вначале Польша, а затем Австро-Венгрия. Но в этом заявлении, наконец, четко расставлены акценты, которые позволяют понять, в какую историческую пропаганду верит Путин, пишет журналист Виталий Портников, информирует UAINFO.org.

Это историческая пропаганда времен Российской империи. После раздела Польши и присоединения украинских и белорусских земель Москва отчаянно пыталась доказать, что на присоединённых территориях живут русские. Так и родился миф о том, что русские - это великороссы, малороссы и белорусы. Именно об этом мифе Путин и говорит.

Он уверенно игнорирует политические и культурные процессы в Российской империи. Игнорирует провозглашение Украинской и Белорусской народных республик вскоре после краха империи. Игнорирует то, что большевики вынуждены были согласиться с существованием УССР и БССР просто потому, что не было другого пути сохранения контроля над отвоёванными территориями.

Для него и Украина, и Беларусь - это просто Россия. А руководство Украины не является дружественным именно потому, что этого не хочет признать, да ещё и опирается на поддержку Запада. Проще говоря, для Путина сепаратисты - это мы.

И это та реальность, в которой мы существуем. Другой нет. Если мы хотим сохранить и защитить Украинское государство, мы должны понимать, что нам противостоит режим, который считает это государство мятежной провинцией и хочет ликвидировать.

И именно этим Путин будет заниматься до конца своего правления.

Виталий ПОРТНИКОВ