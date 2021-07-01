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Россия "взрывает" газовый рынок Европы: цены взлетели выше $400 впервые с 2013 года

  167   0 01.07.2021, 11:00 | Новости, Экономика
Россия "взрывает" газовый рынок Европы: цены взлетели выше $400 впервые с 2013 года

Европейский рынок газа, где всего год назад цены падали ниже российских, переживает невиданный много лет ценовой взрыв.

Об этом сообщает Finanz, информирует UAINFO.org.

Во вторник стоимость газа превысила 400 долларов за тысячу кубометров на фоне растущего спроса, рекордно низких запасов в ПХГ и отказа «Газпрома» увеличивать прокачку транзитом через Украину.

Июльские фьючерсы на газ с привязкой к спотовым котировкам хаба TTF — крупнейшей газовой площадки в ЕС — подскочили до 4,2% за день, достигая в моменте 414 долларов за тысячу кубов (более 33 евро за мегаватт/час).

Около 400-долларовой отметки торгуются фьючерсы на август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, а снижение цен до уровней ниже 300 долларов рынок ждет не раньше второго квартала 2022 года, следует из данных биржи ICE.

Для европейских клиентов «Газпрома» газ стоил дороже 400 долларов в последний раз в 2013 году, и то не для всех: например, Польша платила 429 долларов за тысячу кубометров, Греция — 469 долларов, Венгрия — 418 долларов, а, например, Германия — 366 долларов.

С начала года спотовые цены на газ в Европе подскочили на 88%, а относительно минимумов прошлого лета — почти в 10 раз.  Причина — в растущем спросе и снижении импорта сжиженного газа, которые «Газпром» полностью не компенсирует.

В мае поставки СПГ упали на 18% относительно апреля и на 20% в годовом выражении; поток из Норвегии держится ниже зимних максимумов, тогда как «Газпром» увеличил прокачку лишь на 2%, отмечают эксперты Центра энергетики «Сколково».

Российская компания не желает увеличивать транзит через Украину, прокачивая ежедневно 109 млн кубометров (по долгосрочному контракту) и еще 15 млн — по дополнительному бронированию.

Киев с весны регулярно проводит аукционы, предлагая «Газпрому» забронировать еще более 60 млн кубометров в сутки. Но компания раз за разом отказывается.

Очередной такой аукцион состоялся во вторник, и «Газпром» снова не стал бронировать мощности, даже несмотря на то, что в июле на плановую профилактику остановятся основные газопроводы — «Северный поток-1» (с 13 по 23 июля) и «Ямал-Европа» (с 6 по 10 июля).

«Такое поведение поставщиков не позволяет начать полноценную закачку в ПХГ», — пишут эксперты «Сколково». К началу июня европейские хранилища были заполнены менее чем на 37%. В них находилось 40 млрд кубометров газа — вдвое меньше, чем год назад.

«Ситуация с поставкам очень напряженная и может усугубиться, если следующая зима окажется холодной», — говорит Джеймс Уислер, глава по деривативам на энергоносители Simpson Spence Young.

За сжиженный газ, который мог бы исправить баланс, идет острая конкуренция между Европой и Азией, указывает он. И пока ЕС проигрывает: поставки в СПГ в июне падают еще на 20% относительно мая, поскольку все свободные объемы уходят на азиатский рынок, где спотовые цены достигают 465 долларов за тысячу кубометров по индексу Platts JKM (отражает стоимость поставок в Северо-Восточную Азию).

Отсутствие интереса к бронированию украинского коридора неизбежно найдет свое отражение в дальнейшем росте цен, говорит аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Впрочем, это может стимулировать рост поставок со стороны конкурентов, прежде всего Норвегии и поставщиков СПГ, добавляет он.

Для «Газпрома» дорожающий в Европе газ уже обернулся резким ростом экспортных доходов. По данным ФТС, доступным пока за январь-апрель, они подскочили в 1,5 раза, до 13 млрд долларов.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на прошлой неделе обвинил «Газпром» в злоупотреблении монополией на рынке. Он призвал Еврокомиссию обратить внимание на этот факт и воздействовать на «Газпром».

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