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"Росія пропагувала Сталіна як лідера "великодержавної Росії", але Путін виявився "недоСталіним", – російський журналіст

  9   0 23.06.2021, 19:00 | Новости, Мир, Политика
"Росія пропагувала Сталіна як лідера "великодержавної Росії", але Путін виявився "недоСталіним", – російський журналіст

Результати соціологічного дослідження, відповідно до якого найвидатнішою особою усіх часів і народів опинився Йосип Сталін (39% опитаних респондентів), є наслідком роботи пропагандистської машини офіційної Москви з метою сформувати думку росіян щодо ідеї "великодержавної Росії" і необхідності "сильної руки".

Про це в ефірі українського телеканалу сказав Ігор Яковенко, опозиційний російський журналіст, передає UAINFO.org. 

"Росіянам 74 роки поспіль вбивали в голову ідею "великодержавної Росії", де  ключовими фігурами були міфологізовані образи Леніна і Сталіна.

Безумовно, пострадянський період російської історії призвів до того, що Сталін став випинатись, тому що імперська політика Путіна на перший план висувала Сталіна", - сказав він.  

За його словами, у 2012-2014 роках Йосип Сталін відповідно до аналогічних проведених соціологічних досліджень "висунувся" на перший план і обігнав Олександра Пушкіна, Петра I і самого Володимира Путіна, тому що "Путін опинився таким собі слабким Сталіним".

"Незадоволеність росіян у тому, що Путін Є "недоСталіним" призвела до того, що у понад двічі знизилась кількість згадок Путіна як великого діяча", - зазначив опозиційний російський журналіст.

Ігор Яковенко зауважив, що у аналогічних соціологічних опитуваннях ніколи не фігурували прізвища справжніх реформаторів, приміром, як Олександра II, який скасував кріпосне право. Натомість, Петро I  повсякчас фігурував як силовик, який "поставив Росію на диби". 

"У цьому розумінні фігура Петра I мало відрізняється у свідомості росіян від Сталіна. Петро I і Сталін - це насильники, а у росіян відзначається прояв тяги до батогів, до кріпосного права. Це - неабияка проблема. І ця великодержавна міфологія діє і сьогодні, хоч Путін виявився недостатнім великодержавним тираном", - завершив Ігор Яковенко. 

UAINFO

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