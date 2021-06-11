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10 тысяч долларов: Кривонос заявил, что на обмене пленными "зарабатывают немалые деньги"

  11   0 11.06.2021, 18:01 | Новости, Общество
10 тысяч долларов: Кривонос заявил, что на обмене пленными "зарабатывают немалые деньги"

На обмене пленными между Украиной и вооруженными формированиями России на Донбассе ("Л/ДНР") "зарабатывали обе стороны". За возвращение одного из военных за три дня с украинской стороны якобы просили 10 тысяч долларов.

"Финансовую сторону" обмена прокомментировал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос. Он выступил в политическом ток-шоу "Право на владу", информирует UAINFO.org. 

"На этом [обмене] зарабатывают деньги - и немалые деньги. И представители этой стороны, и той стороны, и это стыд. Если бы можно было пригласить родственников тех, кого уже меняли, они бы назвали конкретно: кто говорил, какие деньги требовали, кто платил. Потому что некоторые не платили", - утверждал недавно уволенный из ВСУ Кривонос.

Он сказал, что деньги предлагали заплатить, в частности, жене ветерана АТО Ивана Деева, но средств у семьи не было.

Бывший военнопленный Деев, который присутствовал в студии, подтвердил это. Он сказал, что его жена неоднократно информировала СБУ о вымогательстве. Как заявил военный, с украинской стороны у женщины просили 10 тысяч долларов за возвращение за три дня.

Ведущая Наталья Мосейчук подчеркнула, что правоохранителям необходимо заняться расследованием этой информации.

"Иван Баканов, председатель СБУ, пожалуйста, обратите внимание на этот факт. У нас еще очень много пленных. Очевидно, кто-то на этой схеме сидит и с нашей стороны, и с той стороны. Негодяев на войне хватает. Пожалуйста, это ваше дело - разбирайтесь", - сказала ведущая.

Обозреватель

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