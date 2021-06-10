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"Необхідна тотальна ревізія законодавства за роки незалежності", – експерт про перші кроки боротьби з корупцією

  11   0 10.06.2021, 20:01 | Новости, Политика
"Необхідна тотальна ревізія законодавства за роки незалежності", – експерт про перші кроки боротьби з корупцією

Боротьба із корупцією досі залишається гарним політичним гаслом для політиків, проте для подолання корупції необхідно серед перших кроків провести тотальну ревізію законодавства України, оскільки воно десятиліттями напрацьовувалось з урахуванням захисту інтересів олігархів, а не звичайних українців. 

Про це в ефірі українського телеканалу політичний експерт Руслан Синельников, передає UAINFO.org.

"Для початку слід проаналізувати українське законодавство за останні 30 років. Ми пам'ятаємо, що всі закони, що були ухвалені Верховною Радою України, були "зручними" для багатих, і "незручними" для бідних", - сказав він.  

За словами експерта, Верховна Рада України за останні роки ухвалила чимало законів, що забезпечував саме потреби олігархів.  

"Обов'язкові платежі, штрафи, стягнення коштів, блокування рахунків були для бідних людей, а всілякі пільги та преференції були для тих, хто має серйозні активи і капітали", - обурився він. 

Крім того, Руслан Синельников зауважив, що слід також провести аудит на предмет того, які старі та новостворені державні органи потрібно або скасувати, або замінити, або внести положення щодо них до Конституції України. Також, на переконання експерта, необхідно забезпечити виконання українського законодавства.  

"Необхідно говорити про те, які законодавчі акти не працюють. Українське законодавство прописано досить добре, але в Україні немає фактичних рішень: немає рішень щодо конфіскацій майна, довічного ув'язнення, кримінальної відповідальність за внесення неправдивих даних до декларацій тощо", - перерахував він.   

Відповідаючи на уточнення щодо критичного рівня суспільної нетерпимості до корупції, експерт навів у приклад ситуацію у інших країнах. 

"Ми бачимо суспільну нетерпимість, наприклад, в країнах Азії чи країнах Латинської Америки - це військові перевороти, де люди не можуть терпіти систему, яка виснажує державу на догоду кількох олігархічних родин", - пояснив Руслан Синельников. 

UAINFO

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