Алексей Кущ: Политический Рагнаек близок

"Змея, кусающая себя за хвост или идеологический Рагнарек. Есть в скандинавской мифологии символ конца мира (Рагнарек), когда змея кусает сама себя за хвост. В принципе, фаза, когда из всего окружающего у пасти остается лишь свой хвост - это признак приближающегося системного распада", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет экономист Алексей Кущ, информирует UAINFO.org.

"Примерно тоже самое у нас сейчас происходит с охотой на ведьм, поиском прокремлевских нарративов и "рук Кремля".

Я как-то проанализировал, кого у нас почти официально окрестили агентом России. Оказалось - почти весь политический паноптикум.

Больше других, выявил агентов Кремля известный журналист, но и его не минула чаша сия... Даже Порошенко обвинили в "сдаче Мариуполя" и чуть ли не порочных связях. Все обвиняют всех.

При этом, за последние семь лет в высших эшелонах власти не был пойман ни один реальный агент иностранных спецслужб.

А они там наверняка есть. И в контексте конспирации, явно не говорят "кремлевскими нарративами", скорее наоборот. А в части легенды, имеют самое что ни на есть патриотическое происхождение.

Мне это напоминает маккартизм в США, когда там в 50-х годах прошлого века преследовали коммунистов-агентов СССР. Приняли специальный Акт, создали комиссию, государственное агентство. Правда из нескольких тысяч "пойманных", 90% оказались просто интеллектуалами с левыми взглядами, критикующими власть.

Еще 9,9% - реальными коммунистами. Но настоящего шпиона из СССР в рамках объявленной компании не поймали ни одного. Потом начали ловить гомосексуалистов, чтобы задор молодецкий зря не пропадал.

В дальнейшем, эта практика была в США прекращена, так как стала использоваться для банального сведения счетов: с политическими оппонентами, конкурентами по бизнесу и просто неудобными соседями. Зато сожгли 30 тысяч книг.

Политическая карьера главного идеолога "охоты на ведьм" сенатора Маккарти пошла на спад - сперва он проиграл публичную дискуссию с журналистом и борцом за права человека Эдом Марроу. Затем ему вынесли порицание по результатам проверки его деятельности. На финише - он спился и умер от гепатита в возрасте 48 лет.

Сейчас в Америке маккартизм вызывает отвращение, так как он был не борьбой за свою страну, а примитивной расправой с инакомыслием, в интересах провластных групп.

Этот механизм использовался для низких целей и на самом деле дискредитировал тему национальной безопасности. Сейчас у нас тоже идет охота на ведьм: опухоль неформальной цензуры, пожирающая систему изнутри. Ничего нового в этом нет: "они" уничтожат сами себя. Я все это уже видел в Союзе, просто тогда велась борьба с нарративами запада и агентами Вашингтона. Ничего не меняется в Украине, лишь поворачивается идеологический флюгер.

Идеологизация всего и вся на генетическом уровне: а мы думали, что свобода...

И еще непонимание того, что у человека может быть свое мнение - тут "цензоры" судят по себе, по своим источникам доходов.

Из исторического опыта - это ненадолго: скоро система сожрет сама себя, как змея, кусающая свой хвост.

Политический Рагнаек близко. И смотрите "Доброй ночи и удачи" - фильм Дж. Клуни.

Там все это показано, равно как и катарсис, через который обязательно пройдет и наше общество, когда разбитое социальное зеркало наконец склеят.

Осталось только дождаться появления вместо штатных грантовых пропагандонов своего журналиста Эдварда Марроу с его знаменитым: "Никто не может запугать весь народ, только если сам народ не будет в этом помогать", - заверашет Кущ.