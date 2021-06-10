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УЄФА заборонив гасло "Героям слава!" на формі збірної України – ЗМІ

  9   0 10.06.2021, 13:31 | Новости, Политика, Спорт
УЄФА заборонив гасло "Героям слава!" на формі збірної України – ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зобов'язав Україну прибрати зі своєї нової екіпіровки на Євро-2020 слоган "Героям слава!" Нагадаємо, що на неї також нанесена карта нашої країни з Кримом.

Як повідомляє видання "Чемпіонат", контури півострова залишаться на формі підопічних Андрія Шевченка, оскільки в Організації Об'єднаних Націй (ООН) визнають саме такі межі України, інформує UAINFO.org 

Напис "Слава Україні!" також не заборонять, оскільки як окреме словосполучення він не несе політичний сенс.

Відзначається, що слоган "Героям слава!" не може перебувати на футболці, оскільки в комбінації зі "Слава Україні!" він має явний політичний підтекст.

 


Нагадаємо, що в Росії обурилися через нову екіпіровку нашої збірної та закликали УЄФА заборонити її використання на Євро-2020. Спочатку в організації відповіли, що форма підопічних Андрія Шевченка не порушує її правила і вже була затверджена.

UAINFO

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