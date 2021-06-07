Російський опозиціонер втік від переслідування в Україну

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков поїхав із Росії в Україну, побоюючись кримінального переслідування у справі про майновий збиток, за яким він проходить як підозрюваний. Відповідне рішення підтримане близькими йому людьми.

Про це політик написав у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що отримав інформацію від близьких джерел з оточення Адміністрації президента про продовження фейкової кримінальної справи аж до арешту, якщо він не покине країну.

"Якщо залишуся, дано санкцію вирішити питання Гудкова "будь-яким способом"", - повідомив він.

"Вважаю, що висмоктану з пальця "Справу про підвал" було порушено виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни щонайменше до дня голосування", - пояснив він причину переслідувань.

"Моє рішення підтримане рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики", - додав Гудков.

Зі свого боку ТАСС написало, що адвокати політика Михайло Бірюков і Олександр Альдаєв не змогли прокоментувати інформацію про його від'їзд.

Пізніше в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" Гудков заявив, що його змусили виїхати з Росії.

"Мене не відпустили. Мене видавили. І, напевно, за якихось обставин я б залишився, але вони взяли в заручниці мою тітку, 60-річну жінку, яка постраждала разом зі мною. Тобто нас заарештували разом, по нас працювало 120 співробітників, я не жартую. Треба пояснити для глядачів", - почав він розповідь.

"Справа 2015 року, мої батьки орендували у міста 120 метрів підвалу, відремонтували, потім місто підняв ціну на оренду, вони вели переговори, я навіть не знаю деталей, ніколи не займався сімейним бізнесом. Утворилася заборгованість близько 10 тис. доларів, потім віддали назад місту, не було жодних проблем. І ось наближаються вибори в Держдуму, і вони, очевидно, починають працювати по всіх кандидатах. У мене були шанси виграти, і вони вирішили піти за найжорсткішим сценарієм", - розповів він.

Гудков повідомив, що його разом з тіткою посадили в СІЗО з жахливими умовами.

"Взяли в заручниці тітку, якимось чином мене приплели до цієї справи, нас двох заарештували та посадили в найжорсткіший СІЗО, це навіть ІТТ, де ти просто сидиш, у тебе дірка в підлозі, два ліжка. Для того, щоб усіх залякати, вони провели 13 обшуків, на кожен обшук приходило від 8 до 12 осіб, люди з автоматами. До мене в село під Москвою приїхало 30 осіб. І це справа про несплату якоїсь невеликої суми в межах бізнесу", - сказав він.

Опозиційний політик розповів, що правоохоронці тиснули на нього через родичів, оскільки на нього самого нічого не могли знайти.

Батьків я у 2019 році вивіз. Місяць тому у мене була зустріч з високопоставленою людиною, вона сказала, що будуть рити на родичів. І тут спливає тітка, яка взагалі не має ніякого відношення до політики. Її тримали дві доби в тих умовах, нам надійшли погрози, що будуть працювати по моєму братові, якого я сьогодні теж вивіз. Залишилися дружина і маленька дитина, але я не думаю, що вони вже опустяться до такого, щоб ними займатися. Я заявляю, що поки тимчасово виїхав для того, щоб мінімізувати ризики для моїх родичів. Сподіваюся, що до виборів вони (влада - ред.) зменшать свої апетити", - сказав він.

Раніше Дмитро Гудков різко висловлювався про політику в Росії. Зокрема, за його словами, в країні питання свободи слова не обговорюють, тому що у громадян "немає взагалі ніяких свобод". Це підтверджує відсутність чесних виборів і незмінюваність влади президента Володимира Путіна.

Гудков зазначив, що коли він минулого разу був вживу на зйомках "Свободи слова Савіка Шустера", то відчув контраст.

"Зрозумів, наскільки ми вже відстали від цивілізованого світу. Це дуже сумно спостерігати в 21 столітті, коли ти живеш і у тебе президент 21 рік і ще на 12 років збирається залишитися", - пояснив політик.

Обозреватель