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Адміністрація Байдена хотіла запросити Зеленського у Вашингтон, але передумала після ситуації з Нафтогазом – Axios

  17   0 07.06.2021, 10:02 | Новости, Политика
Адміністрація Байдена хотіла запросити Зеленського у Вашингтон, але передумала після ситуації з Нафтогазом – Axios

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість запрошення українського президента Володимира Зеленського у Вашингтон, але відмовилася від цієї ідеї після зміни керівництва Нафтогазу, повідомляє Axios.

За інформацією джерел порталу у Білому домі, Зеленського планували запросити в США перед самітом Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, інформує НВ.

Видання відзначає, що американська сторона відмовилася просувати ідею із запрошенням Зеленського після рішення змінити керівництво Нафтогазу.

У Білому домі висловили стурбованість цим кроком. В адміністрації президента США переконані, що Зеленський "відмовляється від зусиль у боротьбі з корупцією".

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Нафтогазу. Замість нього на цю посаду призначили в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка, який раніше був виконавчим директором Нафтогазу. Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення з новин і заяву про відставку не подавав.

У Нафтогазі його звільнення і тимчасове відсторонення наглядової ради компанії назвали поверненням до ручного управління держкомпаніями.

Зеленський розкритикував Коболєва за використання грошей Нафтогазу для фінансування лобізму.

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