Александр Кочетков: Почетное звание "Реестровый олигарх Украины"

"Много лет последовательно выступаю за уничтожение фактически всевластной неконституционной институции, каковой у нас стал олигархат. Поэтому с интересом и вниманием ознакомился с текстом «антиолигархического» законопроекта от Владимира Зеленского на сайте Рады", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Теперь вот не знаю - смеяться или плакать. Потому что одновременно не умею.

Ну, допустим, что вездесущий, но безответственный (потому что коллективный орган) СНБО внесет кого-то в этот самый олигархический реестр. И разошлет сей реестр по всем закуткам планеты. И кто станет всерьез реагировать на такую писульку?

Потому что за границей наши олигархи функционируют по-белому, создают рабочие места, налоги платят - уважаемые люди, словом. А тут цидулка какая-то, даже не от суда, а с пятничного шоу в офисе президента...

Хотя в Украине собственность олигархов на виду, от налогов они прячутся, но власть их не трогает. Потому что взасос сотрудничает - иначе откуда конверты на голосование за всякие хотелки ВАЗа с его окружением? То есть, наша власть с олигархами вась-вась про общие делишки трут, а власти других стран призывает бороться, да? Это даже не по-одесски, это еще хитропопее...

Вы решили запретить реестровым олигархам финансировать партии, политиков и выборы? Да замечательно просто! Вот только как-то упустили, что такое финансирование идет теневым путем, оно запрещено уже действующими законами - пользуйтесь, пресекайте! Что мешает? А, не хотите выйти на финансирование «Слуги народа»... Та ото ж. Но тогда и новый закон не поможет.

А насчет обязанности госруководителей немедленно докладывать о любых контактах с олигархами - это именно смех сквозь слезы. Помнится на секретном Южмаше была подобная практика: секретоноситель обязан был докладывать КГБ о контактах с иностранцами, даже если они просто сидели за соседним столиком в ресторане гостиницы. И это работало! Потому что если не доложил, а тебя засекли, то легко можно было огрести реальный срок на лесоповал в неуютной тайге. Однако в рассматриваемом законопроекте - никаких последствий.

Вот, допустим, запроторит Владимир Зеленский своего недруга Петра Порошенко в реестр олигархов (справедливо, кстати!). А про контакты с ПАПом на сайте СНБО никто докладывать не захочет. Хотя бы потому, что некоторые до сих пор считают его не вороватым олигархом, а бескорыстным спасителем отечества. И что ждет этих отщепенцев? Общественное порицание от «Бигус-инфо»?

Принципиальный вопрос: как быть с тем, что о коррупционных схемах зачастую договариваются не сами олигархи и топ-чиновники, а их доверенные лица, которые, конечно, ни в какие реестры не попадут?

И уж чистый смех вызывает отличный фарсовый скетч в виде статьи законопроекта под номером 10: Безупречная деловая репутация. Это о покупателях СМИ.

Например, СНБО будет считать репутацию бизнесмена плохой, если на него наложены санкции этого самого СНБО. Который накладывает санкции на всех, кто заслуживает, и кто просто угодил под раздачу, вне зависимости от их реального вреда для Украины. Очень удобно: сам приговоры выношу и сам караю!

Или вот такой пассаж: нельзя, мол, покупать СМИ за деньги неизвестного происхождения. Так это изначально нельзя! И не только СМИ, а ничего нельзя из теневых денег покупать! «Слуги» об этом что, не слышали?! Именно потому, что нельзя, у крупной покупки у нас всегда две части: одна - белая и пушистая, но мизерная, а вторая - большая, реальная, но с офшора на офшор.

Не верю, что взрослые люди могут понаписывать в законопроект этакой оторванной от жизни дурни иначе, как в виде откровенного стеба и издевательства.

А так замечательный «Кодекс строителя антиолигархизма» от «95 квартала» получился!

Будет такой закон работать, если за деньги обилеченных олигархов его таки протянут через зал? Не будет, разумеется. Но как повод для поговорить с олигархами насчет «Не хочешь проблем - плати: копеечки в бюджет, реальные деньги во властный общак» такой закон вполне годится.

Кстати, а олигархам с безупречной деловой репутацией нагрудный знак выдавать будут? А он дает право на бесплатный проезд в метро и маршрутках? Нет? А тогда какой смысл?", - завершает Кочетков.