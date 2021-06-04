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Політолог: Шмигаль забув закласти у бюджетну декларацію 7,2 млрд грн на університет Зеленського

  9   0 04.06.2021, 09:01 | Новости, Политика
Політолог: Шмигаль забув закласти у бюджетну декларацію 7,2 млрд грн на університет Зеленського

"Здається університет майбутнього Зеленського помер не народившись. Пам'ятаєте як Кабмін Шмигаля гордо вчора рапортував, що ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 рік? Так от, експерти бачать в ній повно ляпів, помилок і недофінансування низки національних проектів. Зокрема, у цю бюджетну декларацію Шмигаль забув закласти 7,2 млрд грн на Університет Майбутнього Зеленського", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

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"Тут бачу два пояснення. Або Уряд Шмигаля продовжує демонструвати свою профнепридатність і просто «забув» закласти у проект кошторису кошти. Або в бюджеті банально не має додаткових мільярдів на чергову піар-задумку Зеленського. Як воно насправді - побачимо найближчим часом. Спостерігаймо", - завершує політолог. 

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