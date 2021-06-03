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Юрий Романенко: Очень смешное геополитическое кино

  5   0 03.06.2021, 16:03 | Новости, Политика
Юрий Романенко: Очень смешное геополитическое кино

"Что говорит Байден и американское государство - наши национальные интересы требуют, чтобы Германия была удовлетворена в своем стремлении достроить СП-2. Проще говоря, Германия настолько важна, что США проще закрыть глаза на достройку. И вот после того, как это все сказали в Вашингтоне, Зеленский изрекает на встрече с сенаторами: «Не дати добудувати та ввести в експлуатацію «Північний потік - 2» можуть лише США й адміністрація Президента Байдена.

«Північний потік - 2» - це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя Російської Федерації, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста - не давати зброю ворогу», - наголосив Володимир Зеленський", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.  

Зеленский и весь его ОП президента вместе грантоедами, что годами произносили мантры, что СП-2 не достроят, не понимают одну очень простую вещь. Что Германия дала США один простой аргумент - что с помощью СП -2 Германия будет лучше контролировать Россию, чем вечно мечущуюся Украина с ее устаревшей ГТС. И поскольку Германия и крупнее, и важнее, и просто ответственная страна, то конечно американцы приняли рациональное решение, которое на их месте принял бы любой другой игрок.

Тем более, когда им в качестве вишенки на торте президент Украины делает такое заявление:

"Північний потік - 2» відключить Україну від постачання газу, а значить, «відключить» нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік... Нам не буде чим платити за українську армію», - додав він.

То есть, мы с утра до вечера кричим о том, что у нас война, что защитите нас от агрессора, но оказывается мы получаем от агрессора три миллиарда долларов в год, которые идут на борьбу с агрессором. Владимир Александрович, вы слышите себя? Так услышьте. Может для начала перестать раскидывать бабло на прожекты вроде Университета будущего (7 млрд гривен), или порешать чего-то там с коррупцией (десятки миллиардов долларов в год распилов), увеличить добычу своего газа и вместо его прожигания в топках ЖКХ, стимулировать снижение его потребления, а взамен стимулировать развитие химической промышленности с высокой маржинальностью и тупо зарабатывать те самые 3 млрд долларов в год, создав рабочие места?", - завершает Романенко.

 

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