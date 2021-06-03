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Мінськ перестане бути майданчиком для переговорів, якщо "ЛНР" допитає Протасевича – Арестович

  5   0 03.06.2021, 09:00 | Новости, Политика
Мінськ перестане бути майданчиком для переговорів, якщо "ЛНР" допитає Протасевича – Арестович

Мінськ не зможе бути майданчиком для переговорів по Донбасу, якщо Білорусь допустить "слідчих ЛНР" до допиту затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича, заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

«Якщо це фактично відбудеться, це буде означати одне - Лукашенко не може бути посередником, надавати Мінськ як майданчик для переговорів», - зазначив він в коментарі ВВС Україна.

За словами Арестовича, якщо допит Протасевича дійсно станеться, то і українська влада, і делегація в ТКГ заявлять про втрату Лукашенком статусу посередника в Мінському процесі. 

1 червня бойовики «ЛНР» звернулися до Білорусі з проханням передати Протасевича для «слідчих дій». Окупанти вважають, що він «причетний до обстрілу мирного населення».

26 травня голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що затриманий в Білорусі журналіст Роман Протасевич нібито брав участь в бойових діях на Донбасі в «складі батальйону Азов».

Засновник полку Азов Андрій Білецький розповів, що журналіст приєднався до українських добровольців в якості військового кореспондента.

Батько Протасевича також заявив, що на Донбасі він був в ролі журналіста.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що після закінчення пандемії українська делегація не поїде до Мінська на переговори по Донбасу.

Кравчук припустив, що переговори можна було б перенести до Польщі.

«ТКГ завжди знайде інший майданчик, навіть коли закінчаться ковідні обмеження», - резюмував Арестович.

Напередодні Лукашенко заявив, що не заперечує, щоб Протасевича допитали «представники» так званої генпрокуратури псевдореспублікі «ЛНР» щодо участі в боях на Донбасі.

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