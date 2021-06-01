Меркель и Макрон выступили за сохранение "нормандского формата": альтернативы нет

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали сохранение "нормандского формата" для мирного решения проблемы Донбасса. По их мнению, сейчас это единственная площадка, где можно обсуждать данный вопрос.

Как пишет DW, Меркель подчеркнула, что судьба "нормандского формата" не должна зависеть от событий в Беларуси.

По ее мнению, несмотря на то, что эти переговоры посвящены Минским соглашениям, для Украины все должно остаться без изменений.

"Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никоим образом не соответствует нашим стандартам", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Кроме того, Меркель убеждена в том, что "нормандский формат" должен работать в дальнейшем. Даже несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса продвигается очень трудно.

Со своей стороны Макрон так же считает, что следует продолжать поиски способов урегулировать военный конфликт на востоке Украины именно с помощью "нормандского формата".

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно... Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому вопросу, чем "нормандский формат", в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс", - сказал лидер Франции.

В то же время он отметил, что для дальнейшей работы в этом формате "нужны решимость и систематическая работа".

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