Бортник: "Год условно, три в уме" садит Стерненко на крючок власти

"Друзья, решение суда намного технологичнее нежели кажется. Во-первых, "год условно, три в уме" садит Стерненко на крючок власти - теперь любое правонарушение (например незаконный митинг) и тюрьма. И, да, это отягощающие обстоятельство во время рассмотрения других дел (убийство человека)", - об єтом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Руслан Бортник, информирует UAINFO.org.

"Во-вторых, Стерненко хоть и не посажен, но признан судом преступником - похищение человека, пытки, незаконное владение оружием. Это его маргинализирует как политическую фигуру, лишает надежд на поддержку электорального центра. Теперь это не потенциальный политический лидер, а официальный преступник - в лучшем случае лидер части радикалов.

Это "соломоново решение" с точки зрения власти и политического управления - "обнулить Стерненко" политически, не спровоцировав протесты. Но это решение достигнуто ценой авторитета власти, разрушения надежд на справедливость и верховенство права у всех сторон противостояния. При таком подходе, в конечном итоге, ни позора, ни поражения не избежать", - завершает Бортник.