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Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Криму і Донбасу

  8   0 01.06.2021, 07:00 | Новости, Политика
Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Криму і Донбасу

Глава держави нагадав, що в нормандському форматі не обговорюються ні Крим, ні "Північний потік-2", ні гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу, Криму і "Північного потоку-2".

Як  передає ТСН, про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує UAINFO.org.

За словами Зеленського, у новому форматі можна було б обговорювати не лише питання щодо врегулювання російської агресії на Донбасі і повернення окупованого Криму, але й ситуацію з газопроводом "Північний потік-2".

"Там, у Нормандському форматі, не йдеться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", - сказав Зеленський.

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