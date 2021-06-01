Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Криму і Донбасу

Глава держави нагадав, що в нормандському форматі не обговорюються ні Крим, ні "Північний потік-2", ні гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу, Криму і "Північного потоку-2".

Як передає ТСН, про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує UAINFO.org.

За словами Зеленського, у новому форматі можна було б обговорювати не лише питання щодо врегулювання російської агресії на Донбасі і повернення окупованого Криму, але й ситуацію з газопроводом "Північний потік-2".

"Там, у Нормандському форматі, не йдеться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", - сказав Зеленський.