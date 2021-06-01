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Турция заставила НАТО быть помягче с Лукашенко – эксперт

  12   0 01.06.2021, 08:00 | Новости, Политика
Турция заставила НАТО быть помягче с Лукашенко – эксперт

Турции выгодно сохранять нормальные отношения с Россией, для чего они, собственно, и смягчили позицию НАТО.

Турция заставила союзников НАТО представить более мягкую официальную реакцию на принудительную посадку самолета Ryanair в Беларуси.

Такое мнение в статье для «Главреда» высказал эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса, информирует UAINFO.org.

На это есть несколько причин.

Во-первых, у Турции в Беларуси есть экономические интересы.

Во-вторых, Турции выгодно сохранять нормальные отношения с Россией, для чего они, собственно, и смягчили позицию НАТО.

В-третьих, здесь также сработало и желание турецких политических властей набить себе цену и воспользоваться правом вето, которое у них есть, чтобы выбить себе уступки от других стран Альянса.

Собственно, так они уже делали, когда в прошлом году они блокировали план НАТО по усилению обороны в Восточной Европе. Тогда они требовали, чтобы НАТО признали сирийских курдов террористической организацией, но этого не произошло и вето отозвали.

Получила ли Турция что-то от Альянса сейчас, станет понятно позже, так как никаких официальных заявлений об этом не было.

При этом вряд ли это решение можно назвать таким, которое было принято по просьбе России. Скорее, это было инициативой сугубо турецких властей. Они не поддержали Лукашенко и просто решили воспользоваться ситуацией. Кроме того, России просто незачем о таком просить, так как заявление НАТО не влияет на ситуацию в РБ.

Конечно, такая инициатива негативно влияет на атмосферу в Альянсе. Можно было бы сказать, что она негативно влияет на единство союзников в НАТО, но честно говоря, о единстве стран НАТО и Турции говорить уже поздно.

Потому что Турция уже несколько лет ведет самостоятельную политику и очень часто – автономную от остальных членов НАТО. Поэтому это может негативно сказываться на отношениях Турции и стран Запада, но не более того.

То есть это в долгосрочной перспективе будет вызывать недовольство Запада Турцией из-за саботажа их инициатив, подрывать их внутреннее единство.

Поскольку видно, что Турция использует НАТО как инструмент для своих интересов, чем создает неблагоприятный прецедент для других стран, тем самым подрывая ценностный имидж НАТО – о том, что это Альянс стран, которые общей мировоззренческой идеологии и отношением к окружающей среде.

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