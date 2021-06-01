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"Україна не стане членом НАТО та не отримає ПДЧ у найближчі 10 років", – експерти-міжнародники

  10   0 01.06.2021, 13:00 | Новости, Политика
"Україна не стане членом НАТО та не отримає ПДЧ у найближчі 10 років", – експерти-міжнародники

Україні не варто розраховувати на членство у НАТО і отримання Плану дій щодо участі у НАТО у найближчі 10 років, що зумовлено геополітичними причинами і відсутністю запровадження стандартів НАТО у складові сектору безпеки та оборони. 

Про це в ефірі українського телеканалу сказав Євген Добряк, експерт-міжнароник, передає UAINFO.org

"Ми повинні розуміти, що Україна у найближчі 10 років не буде членом НАТО. Так само не варто розраховувати на отримання Плану дій щодо членства у НАТО", - сказав він. 

За словами експерта, Україна могла реально отримати ПДЧ у Бухаресті у 2008 році, коли "були готові політично і економічно", але цього не сталось, бо "ініціатива була заблокована Францією і Німеччиною".   

Разом з тим, Євген Добряк додав, що також Україна мала застосувати всі дипломатичні зусилля, щоб отримати членство у 1994 році, коли Україна відмовлялась від ядерної зброї. 

"Тоді ми могли поставити умови західним партнерам і Російській Федерації, що ми віддаємо ядерну зброю, але просимо натомість вступ до колективної системи безпеки. І ми могли просто отримати членство, потрапивши у цю хвилю", - зазначив він. 

У свою чергу експерт-міжнародник Тарас Семенюк додав, що нині рано говорити про членство в НАТО, але Україна остаточно не втратила шансу щодо вступу до Альянсу, і нині перспективи залежать від низки факторів, і особливо від геополітики. 

"Шанс завжди зберігається. Просто для одних країн реалізація ПДЧ є швидшою, а для інших - значно довшою. Але сьогодні геополітика дає розуміння, що Україна не скоро може отримати ПДЧ", - зауважив експерт.  

Тарас Семенюк також нагадав, що напередодні з'явилось повідомлення, що Україна отримала оновлений пакет цілий щодо партнерства в НАТО.  

"Цей пакет цілей стосувався реформування оборонних потужностей тощо. Попри все, динаміка стосунків Україна-НАТО є доволі інтенсивною. Україна перебуває у стані реформ, у тісній комунікації з країнами-членами НАТО. І у разі фази великої війни підтримку від НАТО ми отримаємо. Очевидно, не в людському ресурсі, але у озброєнні і розвідці матимемо певне запевнення", - завершив експерт-міжнародник. 

UAINFO

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