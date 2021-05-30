Байден "даст понять" Путину, что США не позволят ему нарушать права человека

Президент США Джо Байден намерен поднять на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Американский лидер намерен дать "ясно ему понять", что Вашингтон не будет бездействовать в этом вопросе.

Об этом президент США заявил в ходе своего выступления на ежегодной службе в День поминовения.

"Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Я дам ясно понять, что мы не будем стоять в стороне, позволяя ему нарушать эти права", - сказал Байден.

Президент США также отметил, что обсуждал тему защиты прав человека во время недавнего телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам американского лидера, это была "очень долгая" беседа.

"Я ясно заявил, что мы не можем не выступать за права человека во всем мире", - подчеркнул Байден.

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Отметим, замглавы МИД Евгений Енин сообщал, что перед встречей с Путиным Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.