Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Партия «Батькивщина» инициирует всеукраинский референдум о запрете на продажу сельскохозяйственной земли.

Об этом в "Фейсбуке" пишет политолог Владимир Фесенко.

"Я вижу несколько мотивов для такого действия.

Во-первых, это давняя идеологическая позиция самой Юлии Владимировны и ее партии. К тому же, против земельной реформы настроена значительная часть украинских фермеров (у них просто нет денег на выкуп арендуемой земли, и они опасаются, что землю начнут скупать латифундисты), часть аграрного бизнеса, немалая часть сельских жителей (которые опасаются, что их начнут принуждать продавать свои земельные паи). А это сейчас весомая часть социальной базы «Батькивщины». И партия Юлии Тимошенко действует в интересах и в соответствие с политическими настроениями своих сторонников.

Во-вторых, лидер «Батькивщины» хочет застолбить свою политическую повестку (тем более накануне начала земельной реформы), а заодно перехватить политико-правовой инструмент всеукраинского референдума, воссозданный Президентом Зеленским. И вот на этом поле неизбежен прямой конфликт Юлии Тимошенко с нынешним главой украинского государства.

Поэтому, в-третьих, лидер «Батькивщины» хочет продемонстрировать себя в качестве главного оппонента Президента Зеленского, прежде всего по социальным вопросам, а также в роли наиболее решительного оппозиционного лидера (остальные оппозиционные лидеры в последнее время выглядят не очень убедительно).

Будет ли удачной попытка Юлии Тимошенко? А это мы узнаем в процессе реализации ее инициативы. С высокой вероятностью, на уровне Центризбиркома ее референдумные предложения будут блокироваться. Я здесь не оцениваю правовую сторону вопроса. Просто фиксирую противоречия политических интересов. Зеленский, как мы уже убедились, может быть весьма решительным, и не любит, когда заходят на его политическое поле. «Право первой ночи» на проведение всеукраинского референдума он никому уступать не будет. Да и земельная реформа важна для Президента Зеленского как способ активизации экономической активности, привлечения инвестиций в аграрную и финансовую сферы нашей экономики, весомый импульс для возобновления экономического роста.

Так что, нас ожидает новая резонансная тема для острой политической борьбы. Запасайтесь поп-корном", - пишет Владимир Фесенко.