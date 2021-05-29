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В Киеве полиция задержала пьяного экс-звезду "Шахтера" Шевчука (видео)

  81   0 29.05.2021, 12:32 | Новости, Видео, Спорт
В Киеве полиция задержала пьяного экс-звезду "Шахтера" Шевчука (видео)

Патрульная полиция задержала в Киеве Вячеслава Шевчука. Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Новини Live".

Бывший футболист был на праздновании 85-летия "Шахтера", после чего решил возвращаться домой на собственном авто.

Для того, чтобы справиться с пьяным Шевчуком, понадобился целый экипаж патрульной полиции.

Шевчук начал свои выступления в "Шахтере" в 2000 году, где вместе с командой впервые пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. В 2005 году Вячеслав вернулся в "Шахтер". Всего за дончан Шевчук сыграл 239 матчей, забил 4 мяча и выиграл 20 трофеев.

В сборной Украины Вячеслав Шевчук дебютировал в 2003 году. Всего за национальную сборную Шевчук сыграл 54 матча. В 2016 году он завершил свою футбольную карьеру.

 

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