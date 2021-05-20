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На Кінбурнській косі розквітло найбільше в Європі поле диких орхідей (відео)

  4   0 20.05.2021, 14:00 | Новости, Общество
На Кінбурнській косі розквітло найбільше в Європі поле диких орхідей (відео)

Відео та фото цих квітів місцеві активно викладають у соцмережі / фото Сергій Неділько, Facebook

На Кінбурнській косі розквітло найбільше в Європі поле диких орхідей, які занесені до Червоної книги.

Цьогоріч через затяжну весну дикі орхідеї, яких ще називають зозулинці, розквітли трохи пізніше, ніж зазвичай, йдеться в сюжеті ТСН, інформує УНІАН.

Площа орхідейного поля складає понад 60 гектарів. Це поле, як і вся Кінбурнська коса, є заповідником.

Охоронці просять не викопувати орхідей, адже вдома та на присадибних ділянках ці дикі рослини не приживаються, адже вони потребують спеціального мікроклімату.

Тим часом, відео та фото цих червонокнижних квітів місцеві активно викладають у соцмережі. 

УНІАН

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