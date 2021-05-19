Виявляється, можна тягати в суд кума Путіна, і Путін не нападе, – Ігор Луценко

Мене надзвичайно радує те, що у Кремлі відреагували на українську пропозицію обміняти Медведчука. По-перше, гарно те, що Росія відповіла заявою, а не нарощуванням військ. Виявляється, можна тягати в суд кума Путіна, і Путін не нападе!

Про це на власній сторінці у Facebook пише громадсько-політичний діяч Ігор Луценко, інформує UAINFO.org.

По-друге, це означає, що Медведчук для них важливий до певної міри. Прес-секретар російського царя Пєсков навряд чи вдягав би свій годинник за мільйон євро і ішов би щось коментувати заради нардепа Киви.

Росія не відкинула можливості обміну. Навпаки, там всерйоз про це говорять - наприклад, називають нам умову, що сам Медведчук мусить погодитися. Це дуже добре, ми маємо зі своєї сторони провести роботу, щоб він погодився і ми його здихалися.

Бо я, чесно кажучи, не думаю, що після конфіскації майна Медведчука ми маємо імітувати його самовбивство в камері (ну не годувати ж його до скону за державний рахунок!).

До слова, домашній арешт - це все ж краще, ніж застава, нині він може бігати лише по кількох сотках власної землі, а не по усій території України.

А у апеляції ж є усі підстави вимагати тримання під вартою - через те, що його подільник Козак у цій справі десь утік, з'являється формальна причина вимагати арешту в СІЗО.

Мушу не погодитися з Путіним, що справа Медведчука є політичним переслідуванням. Я б дуже хотів побачити політичне переслідування ОПЗЖ, але його немає! Я все порахував: 96% фракції ОПЗЖ вільно займаються політикою і живуть таким вільним та багатим життям, про котре мріяло б 96% населення України. Оці всі льовочкіни і бойки - у них теж телеканали, вони теж за Росію, вони теж видатні корупціонери - але їх ніхто не чіпає. Це, звісно, погано, є до чого прагнути.

Це скріншот із запису у реєстрі адвокатів Київської області, дійсно існує адвокат на прізвище Стус. Думаю, нам усім варто скинутися і найняти цього пана Стуса захисником Медведчука, з суворою настановою поводитися так, як поводився свого часу Медведчук у справі Стуса. Себто, підтримувати усі тези сторони звинувачення, вимагати суворого покарання для свого підзахисного, не подавати жодного клопотання і не викликати жодного свідка захисту.

Це було б справедливо.

Ігор ЛУЦЕНКО