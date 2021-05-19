Вів від житлових будинків: у Білорусі розбився військовий літак. ВІДЕО

У середу, 19 травня, у Білорусі розбився військовий літак Як-130 Військово-Повітряних Сил.

Про це повідомляє Telegram-канал "Відгвинта. Авіація Білорусі" з посиланням на джерело з військової сфери, інформують Факти.

Катастрофа сталася у Барановичах.

"Як-130 ВПС РБ розбився у Барановичах. За попередньою інформацією, екіпаж до останнього вів літак від житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що один з парашутів був помічений недалеко від місця падіння літака.

Разом з тим, за інформацією агенції «БЕЛТА», під час аварії літака під Барановичами загинули два льотчики.





За інформацією TUT.BY, льотчики до останнього вели літак від житлової забудови. Катапультувалися на низькій висоті. На козирку двоповерхового будинку досі висить парашут.

Очевидець повідомив, що в небі було чотири літаки. Потім він почув звук, схожий на удар, і побачив дим, який підіймався з району приватної забудови. Решта три літаки полетіли. Пізніше місце аварії облітав вертоліт.

За попередньою інформацією, льотчики готувалися до авіашоу, яке повинне було пройти до Дня міста.

Факти