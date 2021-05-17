Владимир Зеленский готовит покушение на Владимира Путина?

Настораживающие признаки этого ужасающего замысла смутно прослеживались еще в те времена, когда нынешний президент Украины выступал перед Путиным в Кремлевском дворце с лицом, полным ненависти и коварства, но сейчас они настолько очевидны, что в России начали принимать решительные меры.

«Зеленский... стал злобный клоун, такой, знаете, как из романа Стивена Кинга. Вся та глупость, которую он несёт, крайне тревожна, - с горечью констатирует независимый русский журналист Владимир Соловьев. - Путин никогда не делает случайных заявлений, поэтому это называется «имеющий уши да услышит». Имеющий уши услышал от Путина, что Зеленский сделал из Украины Антироссию и нынче уничтожает всех, кто работает с Россией. А кто работает с Россией больше, чем Путин? Конечно же, никто. Да и вообще, если уж на то пошло, Путин и Антипутин не могут существовать на одной планете чисто физически, рано или поздно кто-то на кого-то покусится. «Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», - тревожно сказал Путин на совещании с членами своего Совбеза, пишет в блоге на УНИАН Василий Рыбников, информирует UAINFO.org.

Это совещание, как, впрочем, и все остальные, Путин вел из своего карантинного бункера. Говорят, что даже знаменитая хоккейная гала-игра, в которой чучело российского президента, умело управляемое пластическими хирургами с помощью швабры и силиконовых веревочек, смогло забить в ворота одного из самых изворотливых вратарей в мире восемь шайб одновременно, тоже проходила в бункере. Казалось бы, зачем Путину безвылазно сидеть на самоизоляции даже после стольких прививок лучшей в мире вакцины, не дрожащая же он, в конце концов, тварь. Но что если где-то рядом бродит Зеленский с топором в рукаве, мечтающий убить дедушку-процентщика в отместку за то, что его собственного дедушку протаскала 9 мая на палке по Донецку какая-то бухая засаленная баба?

Вот в том-то все и дело. Пока на свете существуют Путин и Антипутин, одному из них из бункера лучше не вылезать...

В преддверии злодейской расправы Россия полнится тревогой и скорбью. В Иркутской области дети заранее вышли на улицы с траурными портретами Путина в руках. В российском Лихославле дети на сцене убедительно сыграли лицом вниз роль трогательных могильных памятничков понятно кому. В Новосибирске прошли первые всероссийские соревнования по скоростной копке могил: по результатам состязаний было решено доверить скоростное захоронение Путина команде Омска «Лопаты Победы». Сайт телеканала «Царьград» предложил вниманию читателей научный диспут на тему «Что будет, если не станет Путина». Нобелевский комитет неожиданно включил президента России в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира: мол, посмертно-то чего ж не дать? Какой циничный цинизм...

Между тем, не успело окончательно остыть тело величайшего лидера всех времен и народов, как в православной прессе опубликовали пророчество «спящего пророка» Эдгара Кейси, прославившегося своими малоизвестными, но амбициозными предсказаниями на тему вяличия.

Пророк заявил, что после мучительной смерти Путина Россию возглавит «властелин мира, несущий процветание и свет всему сущему на планете», и дом его будет в Сибири. Фамилию толстого Шойгу пророк, конечно, называть поостерегся, чтобы уберечь его от расправы украинского Антишойгу, но тут и без него догадаться нетрудно. Кажется, злобный клоун из книги Стивена Кинга «Зе» уже присматривает себе новую жертву...