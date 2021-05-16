Во Львовской области сгорел рейсовый автобус

К ликвидации возгорания привлекли девять человек личного состава и две единицы спецтехники ГСЧС.

Во Львовской области произошел пожар в рейсовом автобусе Mersedes IRIZAR, в котором находились 20 пассажиров и два водителя. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 16 мая.

Указано, что инофрмация о возгорании поступила сегодня в 5:10 утра. Инцидент произошел возле села Розвадов, Стрыйского района. Уже в 5:36 пожар был потушен.

"Огнем уничтожено моторный отсек, 27 кресел, обшивки салона на площади 18 кв. м. и повреждены обшивки салона на площади 18 кв. м., 24 кресла. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.