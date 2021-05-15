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“Охотно это сделаем": Данилов допустил возможность обмена Медведчука на заключенных в России

  3   0 15.05.2021, 12:32 | Новости, Политика
“Охотно это сделаем": Данилов допустил возможность обмена Медведчука на заключенных в России

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.

Такое мнение Данилов высказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение за президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", - сказал Данилов.

Напомним, 13 мая Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Медведчука и решил отправить его под домашний арест.

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