“Охотно это сделаем": Данилов допустил возможность обмена Медведчука на заключенных в России

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.

Такое мнение Данилов высказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение за президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", - сказал Данилов.

Напомним, 13 мая Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Медведчука и решил отправить его под домашний арест.