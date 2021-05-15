“Охотно это сделаем": Данилов допустил возможность обмена Медведчука на заключенных в России

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.
Такое мнение Данилов высказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
Секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение за президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", - сказал Данилов.
Напомним, 13 мая Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу Медведчука и решил отправить его под домашний арест.