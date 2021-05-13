Суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт

Прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави.

Суддя Печерського райсуду Києва В’ячеслав Підпалий відправив народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє UAINFO.org.

Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 липня з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Водночас сам Медведчук стверджував, що не може внести застави через заблоковані рахунки, але сподівається на друзів.

Адвокати кума Путіна, своєю чергою, просили відпустити клієнта через начебто відсутність ризиків втечі підозрюваного.