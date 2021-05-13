ТОП 10 невиконаних обіцянок Володимира Зеленського на посаді президента, – КВУ

Напередодні другої річниці президентства В. Зеленського експерти Комітету виборців провели аналіз публічних обіцянок глави держави, виокремивши «ТОП 10 невиконаних обіцянок», інформує UAINFO.org.

Обіцянки, які на разі не виконав В. Зеленський, переважно стосуються тематики закінчення війни, боротьби з корупцією, вакцинації громадян, зниження тарифів, зростання добробуту населення. Мова йде про обіцянки, озвучені В. Зеленським, саме під час перебування на посаді Президента, а не під час виборчої кампанії.

«Будучи кандидатом в Президенти, В. Зеленський часто використовував популістську риторику, роздаючи обіцянки, як не були підкріплені аналізом реальних можливостей щодо їх реалізації. Однак ця проблема поширилася і на період президентства. У погоні за гучними заголовками В. Зеленський часто озвучує нереалістичні речі. В результаті за два роки в глави держави назбиралася ціла категорія «забутих обіцянок», які так і не вдалося реалізувати», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Серед ТОП 10 невиконаних обіцянок В. Зеленського:

1. «Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо», жовтень 2019 р.

Вказана заява була зроблена під час роботи уряду О. Гончарука. Однак досягнути економічного прориву владі не вдалося, що згодом стало однією з причин відставку Кабінету міністрів. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. У 2019 р. ВВП України зріс на 3,2%, 2018 р. - 3,4%, 2017 р. - 2,5%, 2016 р. - зростання на 2,4%.

2. «Україну повинна накрити лавина з інвестицій, як зовнішніх, так і внутрішніх. Вже сьогодні ми досягли необхідних для цього передумов», лютий 2020 р.

Минулоріч обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну виявився найнижчим за останні 20 років. Однак причина не лише в пандемії коронавірусу, але й в несприятливому бізнес-середовищі. Так, у 2020 р. оцінка інвесторами бізнес-середовища України знизилася до рівня 2013 р. - індекс інвестиційної привабливості України впав до 2,4 бали з 5. Більшість керівників компаній-членів Європейської бізнес Асоціації (78%) зазначили, що вважають поточний інвестиційний клімат України несприятливим для ведення бізнесу.

3. «Я думаю, до кінця 2019 роки ми приб'ємо контрабас», серпень 2019 р.

Станом на травень 2021 р. питання контрабанди залишається актуальним. На початку квітня В. Зеленський увів у дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», яким було накладено санкції на низку фізичних осіб, яких підозрюють в організації контрабанди. За оцінками експертів щороку Україна втрачає від контрабанди від 40 до 70 млрд. грн.

4. «Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз», липень 2020 р.

Плани влади щодо завезення вакцини в країну переважно не реалізовано. Кількість отриманої вакцини є значно меншою, ніж було заплановано. В результаті темпи вакцинації в Україні - одні з найнижчих в Європі. Станом на 8 травня другу дозу вакцини отримали лише 450 осіб.

5. «Я буду одразу вакцинуватися, але не у першій хвилі, яка призначена для медиків, бо це неправильно... Перша хвиля буде вакцинуватися препаратом від Pfizer», лютий 2021 р.

Перша хвиля вакцинації в Україні розпочалась 24 лютого. Саме під час неї 2 березня вакцинувався В. Зеленський. Друга хвиля вакцинації стартувала 22 березня. Крім того, вакцинація першої хвилі проводилася препаратом AstraZeneka (Covishield), а не вакциною Pfizer, яку було отримано лише 16 квітня.

6. «Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона (ред. - українська вакцина від коронавірусу), скажу правду - унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші», - жовтень 2020 р.

Станом на сьогодні інформації щодо успішної розробки української вакцини від коронавірусу немає. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у березні 2021 р. заявив, що для виробництва власної вакцини потрібно спочатку створити чіткі гарантії для її виробників, в тому числі, шляхом прийняття необхідного законодавства та оформлення відповідного держзамовлення.

7. «Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений... Я говорив, що готовий чекати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов», квітень 2020 р.

Очікуваного прогресу щодо закінчення війни не вдалося досягнути у визначені строки. Навпаки, починаючи з грудня 2020 р. бойові дії знову активізувалися. При цьому суттєвих змін в тактиці України, про які говорив В. Зеленський, не відбулося. В. Зеленський продовжує наполягати на потребі змінити Мінські домовленості, однак радикальних кроків, які обіцяв Президент, щодо зміни політики України в цьому напрямку зроблено не було.

8. «З приводу одного з депутатів партії «Слуга народу» (ред. - Роман Іванісов) я прочитав, що є скандал. Я хочу відразу сказати, що завтра (ред. - 21 листопада) у мене будуть реальні дані... якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії «Слуга народу», листопад 2019 р.

Роман Іванісов не склав повноваження народного депутата, попри відповідні заяви В. Зеленського. Після історії із судимістю депутата за зґвалтування він вийшов зі складу фракції «Слуга Народу», однак залишився працювати в парламенті як позафракційний депутат. У січні 2020 р. Давид Арахамія заявив, що відповідно до закону Р. Іванісов має право залишатися народним депутатом.

9. «Ми з гелікоптера побачили, що у вас відбувається і з вирубкою лісу, і з бурштином. Знаємо всі прізвища... Ми обов'язково займемося цим питанням. Думаю, що ці люди далеко не виїдуть із нашої країни», серпень 2019 р.

У грудні 2019 р. В. Зеленський підписав закон, що регулює видобуток бурштину в Україні. Однак експерти відзначають, що комплексно проблема досі не вирішена. Поліція регулярно повідомляє про факти незаконного видобутку бурштину. Це ж стосується проблеми незаконної вирубки лісу. До прикладу, в 2020 р. органами прокуратури Волинської області було скеровано до суду провадження щодо працівників військового лісгоспу, дії яких завдали державі збитків на 17 млн. грн. Також СБУ викрила схему експорту деревини, незаконно зрубаної в Івано-Франківській і Чернівецькій областях, організатори якої протягом 2020-2021 рр. вивезли за кордон лісу на майже 15 млн. грн.

10. «Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде дійсно окрема програма», грудень 2019 р.

Попри обіцянки зниження тарифів, вартість комунальних послуг для населення в сезоні 2020-21 рр. суттєво зросла, що викликало хвилю протестних настроїв. В результаті уряду довелося втручатися в ситуацію і приймати рішення щодо зниження тарифів в ручному режимі, встановивши граничну ціну на газ - 6,99 грн.