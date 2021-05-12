Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:05

В Турции разгадали тайну смертоносной пещеры

15:01

Кочетков: Полагаете, после объявления санкций Медведчук и Козак сидели, сложив ручки? Или по наущению жены-паломницы в церковь ходили грехи отмаливать?

14:01

Ганапольский: Угрюмость Путина – это комплекс из фобий, которых взрослый человек, тем более президент, иметь не должен

13:02

Продукти харчування можуть подорожчати через більші витрати на посівну, – експерт

12:10

"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає

11:41

77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, 75% – планують взяти у ньому участь, – опитування "Рейтингу"

11:02

Найбільший удар з 2014 року: Ізраїль знищив двох ключових розвідників ХАМАС

10:01

Помер найстаріший актор у світі Норман Ллойд

09:00

Окупанти вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі

00:18

"Батьківщина" відкрила гарячу лінію щодо земельного референдуму

23:30

У Дніпрі кисневозалежний пацієнт з коронавірусом втік з відділення

23:03

Сезон "подарков" для Кремля: в деле о катастрофе МН-17 появились твердые факты, связывающие российскую власть с катастрофой

22:20

Василий Рыбников: Почему Путин на параде 9 мая выглядел старше ветеранов?

19:59

Капсула часу. В Альпах виявили печерний притулок часів Першої світової війни

19:01

Еще не все у нас позади, еще будут непростые времена, – Голубовская о ситуации с коронавирусом в Украине

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, 75% – планують взяти у ньому участь, – опитування "Рейтингу"

  18   0 12.05.2021, 11:41 | Новости, Общество, Политика
77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, 75% – планують взяти у ньому участь, – опитування "Рейтингу"

79% громадян виступають проти розпродажу землі іноземцям, що стартує вже з 1 липня. Абсолютна більшість українців вважає, що це питання мусить вирішуватися на всеукраїнському референдумі.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене наприкінці квітня, інформує UAINFO.org.

77% опитаних переконані, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення повинно ухвалюватися на всеукраїнському референдумі. 16% - не підтримують такої ініціативи.

58% громадян однозначно готові взяти у такому референдумі участь, 17% - радше за все візьмуть участь, 20% - планують проігнорувати. 

Найбільш одностайні ж українці в питанні доцільності розпродажу вітчизняних чорноземів іноземцям. 79% виступають проти такої політики. Підтримують цю ідею лише 15%.

Опитування було проведено потягом 23-27 квітня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не перевищує 2,2%. 

Нагадаємо, головним противником розпродажу української землі іноземцям є "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка нині допомагає українцям із організацією "земельного" референдуму. Партія вже відкрила гарячу лінію, на 22 травня призначено з'їзд ініціативної групи, яка проводитиме збір підписів. 

UAINFO

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (348)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]