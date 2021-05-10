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Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза

  5   0 10.05.2021, 16:01 | Новости, Политика
Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза

Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС "Стратегический компас". После этого последует его дальнейшее обсуждение.

Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС.

Совет ЕС признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.

"Концепция "Стратегический компас" повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.

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