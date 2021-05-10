Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17 над Донбассом

Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в крушении рейса MH17. Самолет с 298 людьми сбили над Донбассом в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов.

"Подавая эту так называемую "жалобу государства", кабинет передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России", - говорится в сообщении.

В правительстве Нидерландов заявляют о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ.

"В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17 разных национальностей и их ближайших родственников", - добавили в заявлениия.