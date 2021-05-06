Постернак: Что произошло в 87 округе и будут ли перевыборы? Вирастюк или Шевченко?

"Масса звонков от журналистов с просьбой прокомментировать и дать оценку. Причем, большинство медиа волнует два вопроса: что это было и будут ли перевыборы? Уместить то, что там происходит уже больше месяца в короткий политический комментарий несложно, в правовую оценку - уже задача поинтересней, а в технологическую раскладку - совсем азартно, но не для посторонних глаз, как говорится", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог Олег Постернак, информирует UAINFO.org.

"Ну так, что же это было? 28 апреля Верховным Судом по иску кандидата Александра Шевченко было принято решение полностью отказать в его удовлетворении. Открывалась дорога к регистрации победителя гонки - Василия Вирастюка.

Но Шевченко не успокаивается и подает апелляцию на это решение в Большую палату ВСУ. Напомню, что Большая палата действует как суд апелляционной инстанции по делам, рассмотренным Верховным Судом как судом первой инстанции.

К большой неожиданности многих, Большая палата Верховного Суда принимает решение признать действия Центризбиркома касательно установления победителя в 87 округе противоправными и отменяет протокол о результатах выборов от 22 апреля.

Решение Большой палаты вызвано, прежде всего, тем, что при установлении результатов голосования в округе ЦИК не обеспечил проверку всех нарушений, допущенных в его ходе и на которые ссылались участники избирательного процесса.

При этом нужно подчеркнуть, что иск Шевченко удовлетворен лишь частично. И это самое интересное.

Проигравший кандидат помимо прочего в своем иске просил признать невозможным установление достоверных результатов промежуточных выборов нардепа в 87 округе и обязать ЦИК принять решение о проведении повторных выборов в округе. Но Большая палата эти требования Шевченко не учла. Понятное дело, никаких законных оснований для этого не было. Иск был выписан по принципу "проси больше, дадут по минимуму".

Таким образом, возник правовой вакуум. Сейчас мяч на стороне Центризбиркома и над решением проблемы создана целая рабочая группа, которая пыхтит над выработкой оптимального подхода к происходящему.

Некоторые юристы говорят, что Центризбирком может рассмотреть те неучтенные ранее нарушения, на которые ссылались участники избирательного процесса, и принять по ним соответствующие решения. Если речь только в самом факте нерассмотрения, то это, в целом, исправимо. Однако, если ЦИК учтет эти нарушения? То в таком случае в протоколе могут появится абсолютно другие цифры, в корне меняющие победителя. И тогда уже будут иски Вирастюка. И очень вероятно, что он их также может выиграть.

О каких нарушениях идет речь? Собственно, штаб Шевченко утверждает, что Вирастюк набрал на 184 голоса меньше и проиграл Шевченко. Однако, фабула защиты Шевченко гласит, что затем произошли загадочные метаморфозы з документами 6 участков, на которых "исчезли" 504 бюллетеня за последнего.

ЦИК учла в своем протоколе решения судов по некоторым участкам, однако не по всем. Собственно, в этом и вся фишка. А достаточного правового оформления этот факт не приобрел, что создало определенную зацепку для Шевченко.

Второй вариант - повторное голосование на тех участках, где судами установлены факты существенных нарушений. Однако, избирательный закон не предусматривает такой процедуры совсем. Мало того, для этого потребуется менять избирательное законодательство, что исключается сейчас автоматически. Никто ради интересов "За будущего" в действующей Раде вставать не будет. Ну, кроме самой группы "За будущее".

Третий вариант - новые выборы. Он также нереальный, учитывая отсутствие правовых механизмом. Кто назначит эти выборы? На основании каких статей Конституции и Закона "О выборах народных депутатов"? Прецедент скандальных выборов 2012 года, в результате которого ЦИК вынужден был после фальсификаций назначить повторные выборы в пяти округах (94, 132, 192, 197, 223), нельзя применять к нынешней ситуации в 87 округе.

Тогда Верховная Рада "выруливала" ситуацию путем принятия отдельного специального Закона "О повторных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №94, 132, 194, 197, 223" от 05.09.2013 года, который устанавливал особенности применения некоторых статей избирательного закона касательно данного нетипичного факта повторных выборов. И именно законом назначались повторные выборы.

Надеюсь, нынче абсолютно понятно всем, что в нынешней Раде никто не станет "впрягаться" за Шевченко и принимать отдельные законы, открывающие дорогу к повторным выборам в округе. Это фантастический сценарий. И, кстати, Шевченко проиграл тогда, когда не смог обеспечить медийное сопровождение своего желания вырулить результат в свою пользу. Фишка в том, что никому не интересно "впрягаться" в защиту ставленника олигарха, как принято было его воспринимать.

Почему Верховный Суд пошел против "генеральной линии" власти? Этот вопрос сейчас волнует очень многих. Ведь принято было считать, что судебная ветка власти традиционно весьма лояльна в избирательных спорах к запросам центральной власти.

Думаю, нынешняя Банковая повела себя в этом вопросе крайне осторожно и максимально отстранилась от токсичной правовой ситуации. Зачем ей батл еще с Верховным Судом, учитывая боевые маневры с Конституционным и Окружным административным судом Киева?

Какой будет исход? По всей очевидности, ЦИК снова попробует установить результат выборов и объявит Вирастюка победителем, частично изменив протокол. Но в таком случае нужна будет уже измененная позиция Шевченко, который не станет обжаловать новый протокол, признав победу Вирастюка. Никаких повторных выборов не будет (если, конечно, не вмешается Рада).

Там, где ситуация вышла за правовое поле, остается место лишь для политических ходов. Кто-кто, а Шевченко это прекрасно знает. Это не первые выборы, которые он проигрывает", - завершает политтехнолог.