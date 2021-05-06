У Байдена рассматривают семь стран для встречи с Путиным – Politico

Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина может состояться в одной из стран Западной или Центральной Европы.

Как пишет Politico со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников американской администрации, некоторые европейские правительства предложили свои столицы в качестве потенциальных мест для проведения саммита, в частности трио стран, которые обычно принимают такие встречи: Швейцария, Финляндия и Австрия.

"Они считаются в широком смысле "нейтральными", поскольку ни одна из них не входит в альянс НАТО, в котором Путин видит угрозу для России и ее сфер влияния", - отмечает издание.

Вместе с тем не следует исключать и другие столицы. Среди них - Рейкьявик (Исландия), Прага (Чехия), Любляна (Словения) и даже Баку (Азербайджан).

Наименее вероятным вариантом считается Хельсинки (Финляндия) с учетом встречи в 2018 году тогдашнего президента США Дональда Трампа с Путиным. Тогда американский лидер поддержал отрицание того, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США, а на следующий день был вынужден оправдываться перед прессой.

"Если цель администрации Байдена заключается в том, чтобы убедиться, что Россия понимает фундаментальное неодобрение ее поведения со стороны США, то организаторы будут думать о том, как в контексте истории будет рассматриваться каждый аспект, включая место проведения", - прокомментировала процесс выбора бывшая сотрудница Совета нацбезопасности Белого дома Джулия Фрилендер.

Организация саммита дает популярность, поэтому выбранная страна станет центром международного внимания по крайней мере на 24 часа.

Обозреватель