РНБО зацікавилася підвищенням тарифів, власниками газзбутів і обленерго: Данілов просить Шмигаля підготувати інформацію. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в листі секретаря РНБО до прем'єра, який оприлюднила LIGA.net, інформує UAINFO.org.

У документі повідомляється, про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".

На цій підставі Данілов попросив прем'єр-міністра направити до Апарату РНБО інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників усіх в Україні:

енергетичних компаній;

енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго - Ред.);

газопостачальних і газозбутових компаній;

Крім того, Данілов попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.