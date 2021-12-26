Пограничники выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет

Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда совместно с таможенниками выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. Приблизительная сумма - 1,2 млн грн

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным пресс-службы, товар перевозили поездом, следовавшим в Румынию через железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет". По документам в вагоне должен был перевозиться ламинат.

"Сейчас 60 ящиков табачных изделий разгружено и изъято. Приблизительная сумма "ламинированного" товара составила 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.