В Киеве прохожий вступился за женщину и был убит ее супругом (видео)

Потерпевший стал свидетелем избиения задержанным его гражданской жены. После замечания супругу тот ударил мужчину ножом.

В Святошинском районе Киева в субботу, 25 декабря, мужчина вмешался в конфликт гражданских супругов, в результате чего муж нанес ему смертельные ножевые ранения, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Булгакова.

"Потерпевший стал свидетелем конфликта между задержанным и его гражданской женой. Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину. Обидчику это не понравилось, он достал нож и ударил оппонента в грудь", - говорится в сообщении.

Мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, в результате чего скончался до приезда медиков.

Полицейские скоро установили обстоятельства произошедшего и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 29-летний киевлянин. У него изъяли вероятное орудие убийства - кухонный нож.

Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства (п.7 ч.2 ст.115 УК). Фигуранту грозит пожизненное заключение.