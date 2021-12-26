Число COVID-случаев в Украине резко снизилось

В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2 810 подтвержденных случаев COVID-19. Это значительно меньше, чем накануне (5 276 положительных тестов).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 832 человек; летальных случаев - 138, выздоровели - 4 279 человек.

За последние сутки в Украине проведено 38 069 тестов.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 645 124 человек;

- выздоровело - 3 428 212 человек;

- летальных исходов - 94 838;

- проведено ПЦР-тестирований - 16 669 943.