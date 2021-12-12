В ДТП под Днепром погиб мужчина, пострадали двое детей

Водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась.

На Днепропетровщине между селами Бузовка и Ковпаковка Новомосковского района произошла автомобильная авария, в которой погиб человек. Двух пострадавших девочек госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Во время движения водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате происшествия погиб пассажир, 1992 года рождения, и пострадали 2 ребенка (девочки 2005 г. р. и 2006 г. р.), которые были госпитализированы в Магдалиновскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.