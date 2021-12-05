В Нежине мусоровоз насмерть сбил ребенка

От полученных телесных повреждений шестилетняя девочка погибла. Водителя мусоровоза задержали.

В городе Нежин Черниговской области мусоровоз насмерть сбил шестилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Сегодня около 15 часов в полицию поступило сообщение, что у остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок с матерью выбросили мусор в контейнер и шли в сторону остановки. В это же время с той площадки отъезжал мусоровоз, который, вероятно, и задел ребенка.

На месте происшествия работала группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Нежинского райотдела полиции. Водитель в возрасте 53 лет задержан, с ним проводят первоочередные следственные действия.

По факту гибели ребенка открыто производство. Досудебное расследование продолжается.

korrespondent.net