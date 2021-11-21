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На Прикарпатье женщине забыли вытащить катетер после операции

  2   0 21.11.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
На Прикарпатье женщине забыли вытащить катетер после операции

Жительница Ивано-Франковской области длительное время испытывала дискомфорт при мочеиспускании.

Полтора года назад врачи прооперировали жительницу Прикарпатья, но забыли вынуть из тела мочевой катетер. Все это время прооперированная испытывала дискомфорт. Об этом рассказала директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета" Ольга Савчук.

Медик отметила, что к ним на консультацию обратилась пациентка. Она сообщила, что после операции, которую она перенесла полтора года назад, стала испытывать постоянный дискомфорт во время мочеиспускания. Медикаментозное лечение проблему не решило. 

"Во время проведения видеоцистоскопического обследования стала понятна причина жалоб", - сообщила Савчук. 

Выяснилось, что после операции, состоявшейся более 18 месяцев назад, из тела женщины медики забыли забрать мочевой катетер.

"Жалобы пациентки на постоянный дискомфорт при мочеиспускании, нерезультативное консервативное лечение и, как находка, оставленный мочевой катетер в мочевом пузыре после проведенного оперативного лечения более 1,5 лет назад. Казуистическая причина дискомфорта обнаружена. Будьте внимательны к своим пациентам, ведь еще в университете нас учили считать все до- и послеоперации, до последней турундочки", - написала Савчук.

 

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