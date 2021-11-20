В Киеве на мебельном предприятии станком убило двух рабочих

Одному мужчине разбило голову, второму - раздавило нижнюю часть тела. Травмы обоих оказались смертельными.

В Соломенском районе Киева на предприятии по изготовлению кухонных столов в пятницу, 19 ноября, производственный станок вышел из строя и упал на двух рабочих: мужчины погибли. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что предприятие находится на территории бывшего стеклозавода по улице Олексы Тихого.

В результате произошедшего одному из рабочих разбило голову, второму - раздавило нижнюю часть тела. Травмы обоих мужчин оказались смертельными.