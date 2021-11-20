Диллиан Уайт: Фьюри думает, что Усик не сможет его перебоксировать

Британец призвал не недооценивать украинского чемпиона.

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри хочет провести бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком из-за уверенности в том, что сможет его легко одолеть.

"Усик не является грубым и физически сильным бойцом с тяжелыми кулаками. Он жесткий парень, хороший боксер, но Фьюри думает: "Я намного выше него, поэтому могу держать его на дистанции. Он не сможет меня перебоксировать".

В то время как со мной Фьюри знает, что я уже ронял его раньше, и понимает, что я сделаю это снова.

Я скажу рефери: "Послушайте, Фьюри нужно опустить свой бандаж гораздо ниже, чем во многих предыдущих боях". Дело в том, что Фьюри не любит удары по корпусу, и это одна из главных причин, почему он не хочет со мной драться", - сказал Уайт в интервью Sky Sports.

Фото Boxing News