Водитель Land Cruiser, сбивший подростков в Харькове, был под влиянием метадона: результаты экспертизы

Водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщил представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко, он был под влиянием метадона.

В то же время в пресс-службе Харьковской прокуратуры OBOZREVATEL официально подтвердили факт наркотического опьянения водителя, однако какой именно был наркотик не указали, информирует.

Правоохранители готовятся сообщить ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 286-1 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи подразумевает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Обозреватель