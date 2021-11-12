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Українська ДНК – без рабської філософії: у Києві презентували унікальну арт-книгу "Slavs not slaves" (відео)

  20   0 12.11.2021, 17:01 | Новости, Культура
Українська ДНК – без рабської філософії: у Києві презентували унікальну арт-книгу "Slavs not slaves" (відео)

Катерина Костенко

У Києві відбулася презентація унікальної арт-книги "Slavs not slaves" Катерини Костенко про самоідентифікацію слов'янської жінки, місце слов'янок у сучасному світі, інформує UAINFO.org.

Авторка проєкту Катерина Костенко - випускниця Інституту моди та дизайну "Marangoni", артстилістка, дослідниця історії стилів та моди, дизайнерка, продюсерка, трендвочер, що тривалий час проживає за кордоном, у своєму артпроєкті говорить про те, що слов'янки - зовсім не такі, якими їх бачать у світі. Вони розумні, сильні волею, працьовиті, творчі і, звичайно, жіночні, красиві, люблячі. Вони ніколи не стояли за спиною чоловіка, завжди поряд, а коли треба - брали у свої руки владу.

"Нехай це звучить пафосно, але я можу сказати, що до реалізації цього проекту йшла все своє творче життя. Працюючи над ним, заглиблюючись у дослідження, я зрозуміла, що у нас в Україні культивується дуже вузький сегмент нашої історії, а загальна мозаїка культурного коду розмита. Зроблено багато, щоб вона забулася. Сучасна слов'янка розкриє у собі величезний ресурс - код нації, який потенційно зможе транслювати як зовнішньому світу, так і своїм нащадкам", - говорить авторка.

 

Ця книга дає можливість дослідити себе і дізнатися, чиїх генетичних рис, закладених в образах - Трипільської принцеси, Амазонки, Макоши,Амаги, Заріни, - найбільше проявляється в кожній із сучасних українок

"Коли люди усвідомлюють, хто вони, звідки вони, коли вони розуміють свої цінності, свою силу, їм набагато легше рухатися в цьому світі", - переконана Наталія Федорчук, засновниця ГО Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності".

Головною героїнею проєкту стала Ольга Сумська в образі богині родючості Макоші. Актриса знялася у сукнях зі своєї власної колекції RIDNА, яка органічно вписалася у концепцію та бачення проєкту.

"Макоша - це родинне щастя, це традиції, це благородство, це наставництво в першу чергу, і родючість. Ось це   найважливіші, унікальні риси цієї героїні. Жінка, яка несе у собі несамовиту жіночу силу і  не бачить перепон", - так охаректиризувала свою героїню Сумська. 

У зйомках фотоілюстрацій для книги також були задіяні відомі українки: журналістка Ярослава Коба в образі скіфської принцеси, стилістка Інна Бернадіні в образі принцеси Фенікс, гімнастка Валерия Юзвяк в образі трипільської принцеси, бізнеследі Інга Кучеєва в образі амазонки та студентка Аліна Межировська в образі принцеси  Амаги. Фотографом проєкту виступив Дмитро Баранов.

 

UAINFO

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