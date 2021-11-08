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На шахте "Комсомолец Донбасса" новое ЧП: самопровозглашенные власти "ДНР" сознательно умалчивали о происшествии двое суток

  3   0 08.11.2021, 19:04 | Новости, Происшествия
На шахте "Комсомолец Донбасса" новое ЧП: самопровозглашенные власти "ДНР" сознательно умалчивали о происшествии двое суток

На печально известной шахте "Комсомолец Донбасса", произошел обвал породы. В результате ЧП был травмирован один из горняков очистного забоя.

Примечательно, что самопровозглашенные власти "ДНР" сознательно умалчивали о происшествии 2-е суток. Однако, информацию вскрыли медработники ЦГБ г.Кировское, куда был доставлен пострадавший, пишет Информационный навигатор.  

"Шестого ноября на шахте "Комсомолец Донбасса" в Кировском выпавшим куском породы травмирован крепильщик шахты 1988 года рождения", - постфактум сообщили в "МЧС ДНР". 

Как отмечают медики, состояние пациента стабильно тяжелое. У него сломаны 6 ребер, а также были обнаружены множественные забои грудной клетки.

Намомним, «Комсомолец Донбасса» является одной из наибольших шахт на оккупированной части Донецкой области. Предприятие добывает уголь марок «А» (антрацит) и «Т» (тощий), основным потребителем которого является Старобешевская ТЭС. 

С момента последнего происшествия на предприятии не прошло даже месяца. Столь частые ЧП свидетельствуют о тотальном нарушении норм техники безопасности со стороны руководства шахты. 

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