Оприлюднено список з 18 українських банків, які автоматично блокують рахунки боржників

В Україні 18 з 73 банків автоматично блокують рахунки громадян за борги, якщо його вимагають державні або приватні виконавці. Днями список поповнився ще кількома банками.

Як інформує UAINFO.org, перелік банків оприлюднив портал "Опендатабот" і він виглядає наступним чином:

"ПриватБанк"

"Універсал Банк"

"Оксі Банк"

"Таскомбанк"

"Індустріалбанк"

"Банк Восток"

"ПроКредит Банк"

"Львів"

"Конкорд"

"Райфайзен Банк Аваль"

"Кредобанк"

"ОТП Банк"

"Ідея Банк"

"Метабанк"

"Український капітал"

"Агропросперіс Банк"

"Укрсиббанк"

"Радабанк"

Дозвіл на автоматичне блокування рахунків за борги в рамках процедури примусового стягнення надав Мін'юст своїм наказом від 23 березня. Повне або часткове блокування рахунків, власники яких потрапили до Єдиного реєстру боржників, почали у квітні.

"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", - пояснила начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

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