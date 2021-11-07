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В ДТП на Черкасчине погибли три человека

  3   0 07.11.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
В ДТП на Черкасчине погибли три человека

Водитель ВАЗ-2104 на встречной полосе движения столкнулся с грузовиком DAF, который загорелся.

У села Ситники Черкасского района на автодороге Н-01 Киев-Знамянка произошла смертельная авария. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Предварительно выяснено, что 6 ноября, около 18:30, водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Киевской области, пассажир и водитель ВАЗ, 1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и просят откликнуться очевидцев.

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